France - Hongrie : Le même onze que contre l'Allemagne reconduit ?

Les Français ont énormément couru face à la Mannschaft... et se jouent en Hongrie moins d'une semaine plus tard (samedi, 15h). Pour autant, Didier Deschamps devrait reconduire le même onze de départ qu'à Munich. Et la Dream Team ferait exactement le même choix.