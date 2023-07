France - Italie : la victoire des Bleus à l'Euro 2000, la plus belle de toutes ?

Il y a 23 ans, jour pour jour ce dimanche, les Bleus étaient champions d'Europe à l'issue d'un Euro 2000 de très très haute volée et après une finale renversante contre l'Italie (2-1). Les Tricolores première nation à réussir le doublé Coupe du monde - Euro (imité en 2008 et 2010 par l'Espagne)... En plus du résultat, il y avait le jeu et un Zidane fantastique. Et aussi le crépuscule d'un certain Didier Deschamps.