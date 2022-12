France - Maroc : Charbonnier ne craint pas l’état de grâce de Bounou… mais ne veut pas aller aux tirs au but

Invité du Morning du Mondial, Lionel Charbonnier est revenu sur la demi-finale tant attendue entre l’équipe de France et le Maroc ce mercredi. L’ancien gardien des Bleus évoque notamment le duel Lloris-Bounou et ne veut surtout pas voir la bande à Mbappé aller jusqu’aux tirs au but.