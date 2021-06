France - Suisse : Nuls sans saveur, Henry et Benzema régalent... L'historique

Ce lundi, pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro 2021, la France et la Suisse s'affrontent pour la cinquième fois en compétition officielle, et pour la première fois en phase finale. Dans le passé, les Bleus n'ont jamais perdu contre la Nati, alternant le bon (5-2 lors de la Coupe du monde 2014 avec les buts de Mathieu Valbuena, Olivier Giroud, Karim Benzema, Blaise Matuidi et Moussa Sissoko ; 3-1 à l'Euro 2004 avec un but de Zinedine Zidane et surtout le doublé tardif de Thierry Henry pour assurer une première place de groupe) et le moins bon (deux 0-0 lors de la Coupe du monde 2006 et à l'Euro 2016).