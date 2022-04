Galtier félicite Benzema et donne un conseil à Mbappé

L'entraîneur niçois Christophe Galtier s'est exprimé ce vendredi à propos des deux attaquants de l'équipe de France Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il a adressé ses félicitations à Karim Benzema, qu'il a connu à l'Olympique lyonnais, auteur d'un triplé en Ligue des champions et exprime son souhait de voir le second rester au Paris Saint-Germain.