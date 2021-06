Hongrie 1-1 France : Les regrets de Kimpembe après le match nul

Après le match nul des Bleus face à la Hongrie (1-1) samedi lors de la 2e journée du Groupe F, Presnel Kimpembe n'a pas caché sa déception. "On a quand même des regrets, parce qu’on a eu les occasions, les opportunités pour pouvoir mettre au fond. On n’a pas su concrétiser nos occasions, mais on va positiver, on va garder le bon côté des choses, c’est qu’on n’a pas perdu cet après-midi."