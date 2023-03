Irlande 0-1 France : avec son but, Pavard "va encore avoir le totem d'immunité" regrette Gautreau

Auteur d'un but magnifique et capital pour la victoire des Bleus en Irlande - préservée grâce à l'arrêt titanesque de Maignan devant Collins - Benjamin Pavard a forcément marqué des points par rapport à Jules Koundé assez neutre face aux Pays-bas. Mais son but ne doit pas occulter des placements hasardeux et des attitudes défensives pas toujours cohérentes selon Florent Gautreau...