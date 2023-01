"Je voulais le faire venir à Chelsea'", hormis Maignan, Lollichon vote Meslier pour l'après Lloris

Lloris et Mandanda fraîchement retraités, le successeur naturel au poste de numéro 1 pour les Bleus semble être Mike Maignan. Sauf que depuis sa blessure, l'ancien Lillois n'a pas rejoué à l'AC Milan. Et même s'il le considère sans doute comme le premier choix, Christophe Lollichon aimerait beaucoup Illan Meslier. Portier de Leeds et déjà auteur de saisons solides chez les Peacocks.