"Jouer pour l’équipe de France Espoirs, ce serait énorme", ambitionne Lacroix

Au moment de fêter ses 21 ans le 6 avril prochain, Maxence Lacroix aura peut-être passer un nouveau cap dans sa jeune carrière. Quelques jours plus tôt, la phase de groupe (24 au 31 mars) d’un Euro Espoirs, qui verra les quarts, demies et finale se jouer en juin prochain, viendra tout juste de se terminer. Et le défenseur de Wolfsburg, considéré comme étant l’une des révélations de cette saison en Bundesliga, espère que Sylvain Ripoll, le sélectionneur de la catégorie, l’emmènera en Hongrie.