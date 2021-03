Kazakhstan 0-2 France : Les Bleus renouent avec la victoire sans forcer

Service minimum pour l'équipe de France qui a gagné 2-0 au Kazakhstan, ce dimanche pour la 2e journée de la campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus l'ont emporté grâce au 3e but de Ousmane Dembélé avec la sélection et un but contre-son-camp de Maliy.