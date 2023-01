Le Graët peut-il être écarté ? Personne ne peut l'y forcer à part la FFF... ou lui-même !

Oui sa sortie sur Zinédine Zidane était sans doute celle de trop - et pas forcément la plus scandaleuse de sa collection - mais Noël Le Graët est englué dans la polémique et attaqué de toutes parts. Mais si l'on s'en tient aux faits, est-il vraiment menacé ? Pas vraiment... sauf si le comité exécutif de la 3F lui adresse un vote de défiance... ou il démissionne de lui-même !