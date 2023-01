Leadership de Mbappé, polémiques Le Graët... la position de Deschamps "fragilisée" selon Gautreau

En pleine tempête Noël Le Graët, la FFF tangue et il n'est pas certain que le président - de plus en plus - sur un siège éjectable soit la seule victime de ces polémiques et des conclusions de l'audit à venir. Selon Florent Gautreau, Didier Deschamps voit aussi sa position "fragilisée"... malgré une finale de Coupe du monde disputé il y a trois semaines à peine.