Ligue des Nations : Les pépites et talents confirmés de moins de 25 ans au Final 4

Les 4 demi-finalistes présentent dans leurs rangs de jeunes talents prometteurs... ou déjà confirmés au plus haut niveau. Mbappé et Tchouaméni en équipe de France, pour ne citer qu'eux, la charnière Torres - Garcia en Espagne, la jeunesse lancée par Mancini en Italie avec Chiesa, Barella... et deux prodiges en Belgique.