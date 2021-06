Mbappé, un Euro décevant mais pas totalement raté (et inutile)

Oui, la France a été éliminée en huitièmes de finale et Kylian Mbappé n'a inscrit aucun but. Le raccourci serait tentant : Le Parisien a raté son Euro. Mais les faits sont légèrement plus nuancés. Impliqué sur une majorité de buts français, Mbappé a parfois agacé par son attitude. Mais cet Euro ne serait peut-être pas inutile pour l'aider à franchir (à 22 ans) le palier qui le sépare encore des légendes de ce sport.