Mercato / PSG : Deschamps défend Kolo Muani après sa grève (et voir d’un bon œil un possible transfert)

En conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur la situation de l’un des attaquants appelés en Bleu pour affronter l’Irlande et l’Allemagne les 7 et 12 septembre : Randal Kolo Muani. Le sélectionneur de l’équipe de France a défendu son joueur et voir d’un bon œil son possible transfert au PSG.