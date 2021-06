Moscato doute du trio Benzema-Mbappé-Griezmann (et veut donner un vrai rôle à Giroud)

Après la blessure de Karim Benzema face aux Bulgares, Olivier Giroud a pu avoir du temps de jeu qu'il a mis à profit en s'offrant un doublé. Même si on a plutôt retenu ses déclarations évoquant des ballons qui n'arrivaient toujours pas à destination malgré des appels. Sans le nommer, le joueur de Chelsea a sans doute évoqué Kylian Mbappé. Vincent Moscato lui doute du fameux trio que toute la France attend. Et veut que l'on considère plus Giroud.