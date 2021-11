Ne pas jouer la Coupe d'Europe n'est pas "un critère" concernant Clauss assure Deschamps

Auteur d'un match somptueux face à Troyes (4-0) avec un but et deux passes décisives, Jonathan Clauss est sûrement très haut dans le radar des Bleus. Mais pas encore suffisamment haut pour bousculer la hiérarchie (Pavard, Dubois) dans la tête du sélectionneur. Deschamps assure le suivre et l'affirme : comme avec d'autres joueurs, il n'hésitera pas à faire appel à eux si l'occasion et le moment se présentent.