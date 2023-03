"On espère qu'il ne fera rien..." le prodige Ferguson, une vraie menace pour les Bleus selon Mbappé

Il sera l'une des attractions à suivre dans une équipe d'Irlande en panne sèche depuis sa participation à l'Euro 2016... où elle avait été sortie - non sans démériter - face à l'équipe de France (2-1). Evan Ferguson jeune prodige de 18 ans concentre l'attention des médias locaux. Plus jeune buteur en sélection depuis un certain Robbie Keane, le joueur de Brighton a aussi été identifié comme une menace par le staff des Bleus. Et Kylian Mbappé, le capitaine tricolore.