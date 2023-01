Retraite internationale de Lloris : "Sa discrétion fait oublier sa longévité" analyse Riolo

En pleine tempête Noël Le Graët, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale avec un palmarès de haute volée (une Coupe du monde, une finale de Mondial et d'Euro). Mais il a vécu aussi - on a tendance à l'oublier - les années noires des Bleus (2008-2012). La faute à une discrétion et un charisme médiatiques pas franchement voyants. Même s'il était un personnage respecté dans le vestiaire tricolore selon Daniel Riolo qui le met dans le top 3 des gardiens des Bleus. Il est déjà - et au moins pour quelques temps - recordman des sélections (145).