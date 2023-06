Son retour en Bleu 2 ans et demi après, Renard, la Coupe du monde... l'interview intégrale d'Amandine Henry

Elle n'avait plus enfilé le maillot de la sélection depuis novembre 2020. Écartée par Corinne Diacre pendant plus de deux ans, Amandine Henry a été réintégrée dans un groupe de 26 joueuses par le nouveau sélectionneur, Hervé Renard, pour préparer la Coupe du monde à venir (20 juillet-20 août). Souriante, détendue, un peu soulagée aussi, elle se confie sur ce retour qu'elle n'attendait plus. Mais aussi à propos de la personnalité de son sélectionneur, Hervé Renard. Le Mondial a également été évoqué, 4 ans après la déception d'une compétition disputée à domicile et stoppée dès les quarts de finale...