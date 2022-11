Tunisie - France : Faut-il faire jouer Mbappé, gêné à une cheville

C’est la grande inconnue de la composition d’équipe de ce mercredi (16h) face à la Tunisie: Kylian Mbappé va-t-il être titulaire? L’attaquant du PSG veut toujours soigner ses statistiques et pointe à six buts du record de Just Fontaine en coupe du monde. Mais le numero 10 a une gêne au niveau de la cheville, qui était encore strappée mardi à l’entraînement.