Ukraine 1-1 France : "On s'ennuie" concède Brun (mais les Bleus ne sont pas en crise)

Nouvelle déception pour les Bleus tenus en échec face à l'Ukraine (1-1). Les Français ont même été menés par un superbe but de Chaparenko avant de réagir par Martial. Mais l'ensemble est nettement insuffisant. Le contenu des matches est pauvre et l'on s'ennuie ferme devant son écran concède Stephen Brun. Pourtant et malgré les cinq matches consécutifs sans la moindre victoire, hors de question de parler de crise pour les hommes de Didier Deschamps.