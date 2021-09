"Un Mondial tous les 2 ans serait le banaliser" prévient Deschamps

"Mon premier sentiment, de par ma carrière de joueur, passer à une Coupe du monde tous les 2 ans me donne le sentiment de la banaliser", a détaillé le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. La Fifa souhaite pourtant imposer ce nouveau système... et "si les intérêts sont communs pour la majorité, on verra" a poursuivi Deschamps.