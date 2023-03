"Une erreur de le vexer"... Pourquoi Deschamps doit nommer Mbappé capitaine selon Duga

Alors que Didier Deschamps a donné ce jeudi sa liste pour les matches contre les Pays-bas et l'Irlande - qualificatifs pour l'Euro 2024 - la question du nouveau capitaine va rapidement se poser pour le sélectionneur après les retraites de Lloris et Varane. Selon Christophe Dugarry, le nouveau titulaire du brassard est évident. Et se nomme Kylian Mbappé.