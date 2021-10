Espagne : "Le futur, mais aussi le présent de la sélection", Enrique s’enflamme pour Gavi

Titularisé mercredi soir par Luis Enrique lors d'Italie-Espagne (1-2) en Ligue des nations, le milieu barcelonais Gavi est devenu à 17 ans et 62 jours le plus jeune international espagnol de l'histoire. Et il a en plus signé une grosse performance.