Est-ce possible de voir l’Arabie Saoudite organiser les Jeux Olympiques et la Coupe du monde ?

"Si on raisonne sur des critères de démocratie et de pollution, on devrait dire non. Mais ce ne sont pas ces critères d'attribution. Ils ont le droit d'y aller." Jean-Baptiste Guégan, géopolitique du sport, éclaire sur la possibilité que l'Arabie Saoudite organise les JO et la CDM.