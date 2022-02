Estac 1-1 OM : Les regrets de Sampaoli, l'OM rejoint dans les derniers instants

Marseille a été rejoint sur le fil à Troyes (1-1), dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. De quoilaisser des regrets à son entraîneur, Jorge Sampaoli. "On a contrôlé le match alors que ce n'était pas facile pour nous, car on a eu dans la semaine un long voyage. Malheureusement, on a encaissé ce but à la fin de ce match alors qu'on a été au-dessus de l'adversaire."