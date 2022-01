"Être international africain est un handicap" au Ballon d'Or juge Bahoken (After Galaxy)

Extrait du podcast After Galaxy, épisode 21 : Présentation de la CAN 2021.

Malgré une saison pleine avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, Edouard Mendy ne figurait pas dans la liste des

30 nominés du Ballon d'Or, et a terminé derrière Donnarumma pour le trophée du meilleur gardien. "Inconcevable", réagit Stéphane Bahoken, invité du podcast After Galaxy.