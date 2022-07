Euro 2022 : les Bleus débutent leur campagne ce dimanche face à l'Italie... le tableau complet de la compétition

Les joueuses de Corinne Diacre rentrent dans le vif du sujet ce dimanche. Après les groupe A, B et C, place à la poule D ce dimanche. Avec Belgique - Islande à suivre à 18h00. Avant l'entrée en matière des Bleues face à l'Italie à 21h00. Résultats et tableaux complets après trois jours de compétition.