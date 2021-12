Conference League : pourquoi Bodo Glimt pourrait être le pire tirage pour l'OM en barrages

On ne va pas se mentir, jouer la Conference League n'était pas un objectif pour l'OM qui aurait préféré briller en Ligue Europa. Mais maintenant que les hommes de Sampaoli y sont, autant y rester et briller. Pour cela, il faudra passer les barrages, des sortes de seizièmes de finale entre les deuxièmes de groupes en C4 et les troisièmes de poules en C3. Si l'OM devrait s'en sortir avec un tirage très accessible, attention à la menace norvégienne Bodo Glimt. Un club qui en a passé six à la Roma de Mourinho, fin octobre.