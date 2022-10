EN DIRECT - Nice-Slovacko: les Niçois veulent enchaîner

Slovacko au pied du mur

De son côté, Slovacko (un match nul, deux défaites) est dernier (comme à l'extérieur) avec un point, la deuxième meilleure attaque, à égalité avec le FC Cologne (cinq buts marqués) et la pire défense (huit buts encaissés). Une victoire et le club se relancerait dans la course à la qualification.