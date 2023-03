Nice : Thuram raconte sa première convocation (et salue la réaction de Tobido pas appelé)

Il aurait pu mettre la cerise sur le gâteau. Marquer un but pour conclure une soirée parfaite après une passe décisive et sa première convocation chez les A. Mais il est passé à quelques centimètres de ce bonheur ultime. Ce qui n'empêche pas Kephren Thuram de savourer cette journée particulière. Et les émotions qui l'accompagne. Nice qualifié pour les quarts de la Conference League. Et peut-être des premiers pas en Bleu contre les Pays-bas et/ou l'Irlande. La journée ne pouvait pas être mieux réussie pour le fils de Lilian Thuram.