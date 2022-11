Zalgiris 1-2 Bratislava (Conference League) : l'incroyable pénalty raté des Slovaques

Dans les derrniers instants de la rencontre entre le Zalgiris et le Slovan Bratislava, Giorgi Chakvetadze tire un pénalty qui se verra refusé par l'arbitre. La cause ? Le ballon n'ayant touché que la barre et pas le gardien, il ne peut pas lui-même reprendre son raté et remettre le ballon au fond.