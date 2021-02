Ajax - LOSC : Weah veut se faire son propre nom

Après des débuts compliqués avec le LOSC, Timothy Weah réalise une deuxième saison prometteuse dans le nord de la France (26 matches t.c.c., 5 buts et une passe décisive). Le jeune attaquant poursuit sa belle ascension et compte bien se faire son propre nom. Il sera attendu contre l’Ajax ce jeudi en 16e de finale retour de la Ligue Europa (à suivre sur RMC Sport 1 à 18h55), après son but à l’aller.