EN DIRECT - Fenerbahçe-Rennes: Genesio aligne la grosse équipe, Kalimuendo sur le banc

A la fin, il ne peut en rester qu'un

Dans le groupe B, c’est la chasse à la première place entre Rennes et Fenerbahce et les deux clubs affichent le même bilan : 10 points et 3 victoires pour un match nul. Déjà qualifiés pour le prochain tour, les deux clubs cherchent à terminer en tête pour hériter d’un adversaire plus abordable au tour suivant. Lors du match aller en septembre dernier, Rennes tenait la victoire jusqu’à l’égalisation d’Enner Valencia sur penalty dans le temps additionnel.