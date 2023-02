Fiorentina-Braga : La montre vibre mais la VAR annule le but, gros moment de flottement pour Benoit Bastien

Scène incompréhensible à Florence où Arthur Cabral pensait avoir marqué le deuxième but de la Fiorentina face à Braga grâce à la validation de la goal line technology. Pourtant, après avoir été appelé par la VAR et avoir visionné les images par lui-même, l'arbitre français Benoit Bastien a décidé d'annuler le but ...