Ligue Europa : Après les incidents contre l’OL, l’OM doit tourner la page face à Galatasaray

Oublier les incidents face à l’OL et tenter de décrocher une précieuse victoire contre Galatasaray, tel est le mode de pensée au sein de l’OM. Les joueurs du club phocéen n’ont plus trop le choix et doivent gagner ce jeudi (18h45 en exclusivité sur RMC Sport 1) pour espérer se qualifier.