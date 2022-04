Ligue Europa: Barcelone-Eintracht Francfort en direct

BARÇA-FRANCFORT, COUP D'ENVOI À 21H !

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct le 1/4 de finale retour entre Barcelone et l'Eintracht Francfort. Bousculé en Allemagne à l'aller (1-1), les Blaugrana ont l'occasion de se rapprocher un peu plus d'une finale européenne. Coup d'envoi à 21h !