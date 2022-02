Ligue Europa / Conference League : Le programme des barrages retour

Début des matches à 18h45 et 21h, avec 15 des 16 matches sur les chaines RMC Sport. Fort de sa victoire 3-1 au Vélodrome, l'OM se déplace à Qarabag pour rejoindre Rennes, premier de groupe, en huitièmes de finale. En Europa League, l'OL et Monaco attendent de connaitre leurs adversaires potentiels en huitièmes. Parmi les chocs à suivre : Lazio - Porto, Naples - Barcelone et Rangers - Dortmund.