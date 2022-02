Ligue Europa / Conference League : Les adversaires potentiels des club français en 8es

L'OL et Monaco en Ligue Europa, l'OM et Rennes en Conference League... les clubs français connaîtront ce vendredi à partir de midi leur adversaire pour les 8es de finale. Lyon et Monaco pourraient notamment tomber sur du lourd avec comme adversaires potentiels le Barça, l'Atalanta, le FC Séville ou encore Leipzig.