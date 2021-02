Ligue Europa : Dele Alli la joue comme Giroud et ouvre le score pour les Spurs

Le but de Giroud face à l'Atlético de Madrid a visiblement donné des idées à Dele Alli. À peine 24 heures plus tard, bien alerté par Doherty, l'Anglais s'élève et marque d'un retourné splendide pour ouvrir le marque face à Wolfsberger.