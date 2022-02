Ligue Europa, le multiplex en direct: Dortmund en pleine remontada, le Barça reprend le large

but!!!

but!!!

Naples 1-3 Barcelone: SUPERBE ENCHAINEMENT DE PIQUE

Le défenseur catalan inscrit le but du 3-1 pour le Barça ! Sur un corner mal repoussé par la défense napolitaine, Piqué récupère le ballon et enchaîne un dribble puis une frappe du gauche qui rentre avec l'aide du poteau. Le Barça reprend le large et deux buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs.