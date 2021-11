Ligue Europa en direct: suivez Monaco-PSV Eindhoven

Bienvenue à tous!

L’AS Monaco accueille le PSV Eindhoven pour la quatrième journée de la Ligue Europa. Avec l’occasion de se qualifier pour la suite de la compétition en cas de succès face au club néerlandais. En tête du groupe B, le club du Rocher compte deux points d’avance sur la Real Sociead et trois points sur le PSV. Strum Graz, bon dernier, n’a pas encore débloqué son compteur. Les joueurs de Niko Kovac l’ont emporté 2-1 lors du match aller aux Pays-Bas. Les retrouvailles sont programmées à 18h45 au stade Louis II. Une affiche à suivre sur RMC Story, RMC Sport 2 et via notre live texte RMC Sport.