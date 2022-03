Ligue Europa : Joie, stress, libération… la fin de match folle entre Francfort et le Betis

Francfort a arraché le match nul et la qualification face au Betis Séville jeudi soir (1-1), en huitième de finale retour de Ligue Europa. Un but après plus de 120 minutes de jeu qui a mélangé le public entre stress et délivrance, le temps de la validation de celui-ci par l’arbitre.