Ligue Europa : "Le Barça peut marquer le début d'une époque" juge Hermel

Extrait de l'épisode 32 du podcast After Galaxy : Les quarts d'Europa League et d'Europa Conference League avec les DDD



Les Drôles de Dames de l'After Foot analysent les quarts de finale d'Europa League et d'Europa Conference League. Ces matches dont personne d'autre ne vous parlera : En C3 : RB Lepizig – Atalanta ; Eintracht Francfort – FC Barcelone ; Braga – Rangers. En C4 : Leicester – PSV ; Bodo/Glimt – Roma.