Ligue Europa : Le programme tv complet de la J2 et les classements

Deuxième journée d'Europa League, avec Nantes, le Stade Rennais et l'AS Monaco, opposés à Karabagh, Fenerbahçe et Ferencvaros. La rencontre entre Arsenal et le PSV est repoussée, en raison du décès de la Reine Elizabeth II. Vivez 15 des 16 rencontres en direct sur les chaînes RMC Sport.