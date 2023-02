Ligue Europa : Le programme TV complet des barrages retour

Avec Nantes, Rennes et Monaco qui affrontent la Juventus, le Shakhtar et Leverkusen. Après le spectaculaire nul 2-2 à l'aller, Manchester United et Barcelone se retrouvent à Old Trafford. Matches le jeudi 23 février à 18h45 et 21h.