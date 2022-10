Ligue Europa : Le programme TV de la J3 et tous les classements

Quatre clubs français sont sur le pont jeudi en Europa League et Conference League. À 18h45, Monaco accueille Trabzonspor (RMC Sport 1) et Nice, en Conférence League, jouera contre le Slovacko (RMC Sport 2). À 21h, Nantes se déplace à Firbourg (RMC Sport 1) et Rennes défie le Dynao Kiev.