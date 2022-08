Ligue Europa : Le tirage des groupes avec Monaco, Rennes et Nantes

Les 3 clubs français engagés en Europa League connaissent leurs adversaires.

L'AS Monaco avec l'Etoile Rouge, Ferencvaros et Trabzonspor.

Le Stade Rennais avec le Dynamo Kiev, Fenerbahçe et Larnaca.

Le FC Nantes avec l'Olympiacos, Qarabag et Fribourg.