Ligue Europa : Le top buts de la J1 avec un Rennais

Découvrez les 4 buts retenus par l'UEFA :

ALBERT GRONBAEK

BODO GLIMT, vs PSV Eindhoven



LORENZ ASSIGNON

RENNES, vs AEK Larnaca



RITSU DOAN

FRIBOURG, vs Qarabag



SANTIAGO GIMENEZ

FEYENOORD, vs LAZIO